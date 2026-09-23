Méditations par saison

Un voyage intérieur au rythme des saisons. Pour chaque saison, découvrez des méditations, des activités de pleine conscience et des exercices d'écritures pour s'accorder aux énergies naturelles du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Chaque méditation invite à ralentir, se recentrer et cultiver un mieux-être durable, en harmonie avec les cycles de la nature. Un compagnon inspirant pour nourrir l'esprit, apaiser le corps et transformer chaque saison en une source de renouveau.