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Méditations par saison

Eugenie Lambert

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Un voyage intérieur au rythme des saisons. Pour chaque saison, découvrez des méditations, des activités de pleine conscience et des exercices d'écritures pour s'accorder aux énergies naturelles du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Chaque méditation invite à ralentir, se recentrer et cultiver un mieux-être durable, en harmonie avec les cycles de la nature. Un compagnon inspirant pour nourrir l'esprit, apaiser le corps et transformer chaque saison en une source de renouveau.

Par Eugenie Lambert
Chez Editions La Plage

|

Auteur

Eugenie Lambert

Editeur

Editions La Plage

Genre

Méditation

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Méditations par saison

Eugenie Lambert

Paru le 30/09/2026

144 pages

Editions La Plage

14,95 €

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Scannez le code barre 9782383386049
9782383386049
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