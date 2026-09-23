Plongez dans le processus créatif de Wouter Tulp ! Avec ce volume de la collection " Sketch. Box ", les éditions Caurette mettent à l'honneur Wouter Tulp, illustrateur néerlandais reconnu pour la puissance de son trait, son sens du mouvement et son approche instinctive du dessin. L'ouvrage propose une immersion dans le processus créatif de l'auteur, à travers une sélection généreuse de croquis, recherches, études de personnages et illustrations personnelles. Affranchi des contraintes de la commande, il explore formes, attitudes et expressions avec une grande liberté, laissant s'exprimer le plaisir du geste et l'énergie brute de la ligne. Peinture, crayons, aquarelle... autant de médiums qu'il aborde avec spontanéité. Pensé comme une véritable " boîte à idées visuelle ", Sketch. Box dévoile l'envers du décor : le travail préparatoire, les essais, les accidents heureux et les fulgurances graphiques qui nourrissent une oeuvre en devenir. On y croise des figures puissantes, des croquis sur le vif, des caricatures et des compositions dynamiques, portées par un sens aigu de la narration visuelle. L'ouvrage s'adresse aussi bien aux amateurs d'illustration qu'aux artistes, dessinateurs et étudiants désireux de comprendre comment naît une image. Un livre inspirant, sincère et généreux, qui célèbre le dessin à l'état pur.