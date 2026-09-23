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#Essais

Paroles célestes des Anges

Henri Devère

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Et si une voix bienveillante vous guidait pas à pas dans les méandres de l'existence ? Dans ce recueil spirituel, Henri Devère partage le fruit d'un dialogue intime et constant avec son Ange Gardien. Loin des dogmes religieux ou des croyances limitatives, ces "Paroles de sagesse" s'adressent à tous, croyants ou athées, cherchant un sens à leur vie et un réconfort dans l'épreuve. Structuré en messages courts et en réflexions hebdomadaires, l'ouvrage offre une méthode pratique pour établir le contact avec son propre guide spirituel. A travers des conseils concrets sur la gestion des émotions, le pardon, la prière active et la confiance en soi, l'auteur nous invite à transformer nos peurs en lumière et nos échecs en tremplins. Entre enseignements célestes et sagesse terrestre, ce livre est un compagnon de route pour apprendre à écouter la petite voix intérieure, à cultiver l'amour inconditionnel et à retrouver la paix du coeur au quotidien. Une invitation à découvrir que, jamais, nous ne marchons seuls.

Par Henri Devère
Chez Fernand Lanore

|

Auteur

Henri Devère

Editeur

Fernand Lanore

Genre

Spiritisme

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Paroles célestes des Anges

Henri Devère

Paru le 14/10/2026

152 pages

Fernand Lanore

12,50 €

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Scannez le code barre 9782382732243
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