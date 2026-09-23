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Histoires de paysages

Pierre Wat

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Au XXe siècle, alors que le paysage semble se retirer du devant de la scène artistique, il demeure pourtant un motif essentiel, en perpétuelle mutation, où s'entrelacent mémoire, histoire et quête de sens. Loin de disparaître, le paysage devient le miroir des bouleversements du monde moderne : il se fait espace de narration, de deuil, d'appropriation et d'espérance. Du chaos des origines aux paysages de l'Anthropocène, il accompagne les grandes questions du siècle, interrogeant la relation de l'homme à la nature et au temps. Richement illustré et éclairé par les regards croisés d'artistes et historiens de l'art, cet ouvrage propose une traversée sensible et visuelle des multiples façons dont les paysages du XXe et XXIe siècles racontent, interrogent et laissent trace, révélant leur force expressive et leur capacité à inscrire l'humain dans l'histoire du monde. Pensé comme le prolongement éditorial d'une exposition en deux volets, l'ouvrage s'inscrit dans un moment de mémoire collective : l'année culturelle 2026-2027, consacrée à Claude Monet, à l'occasion du centenaire de sa dispariton.

Par Pierre Wat
Chez In Fine éditions d'art

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Auteur

Pierre Wat

Editeur

In Fine éditions d'art

Genre

Histoire de la peinture

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Histoires de paysages

Pierre Wat

Paru le 23/09/2026

280 pages

In Fine éditions d'art

35,00 €

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Scannez le code barre 9782382032527
9782382032527
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