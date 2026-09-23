Histoires de paysages

Au XXe siècle, alors que le paysage semble se retirer du devant de la scène artistique, il demeure pourtant un motif essentiel, en perpétuelle mutation, où s'entrelacent mémoire, histoire et quête de sens. Loin de disparaître, le paysage devient le miroir des bouleversements du monde moderne : il se fait espace de narration, de deuil, d'appropriation et d'espérance. Du chaos des origines aux paysages de l'Anthropocène, il accompagne les grandes questions du siècle, interrogeant la relation de l'homme à la nature et au temps. Richement illustré et éclairé par les regards croisés d'artistes et historiens de l'art, cet ouvrage propose une traversée sensible et visuelle des multiples façons dont les paysages du XXe et XXIe siècles racontent, interrogent et laissent trace, révélant leur force expressive et leur capacité à inscrire l'humain dans l'histoire du monde. Pensé comme le prolongement éditorial d'une exposition en deux volets, l'ouvrage s'inscrit dans un moment de mémoire collective : l'année culturelle 2026-2027, consacrée à Claude Monet, à l'occasion du centenaire de sa dispariton.