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#Polar

Veritas

Rita Monaldi, Francesco Sorti

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Vienne, février 1711 : l'abbé Atto Melani, ancien castrat devenu espion de Louis XIV, est envoyé à la cour des Habsbourg pour enquêter sur une trahison qui menacerait le jeune empereur Joseph Ier. Pour l'aider, il fait venir d'Italie son ancien protégé, un ramoneur misérable, narrateur du roman, avec sa femme Chloridia et leurs enfants. A Vienne, la famille améliore sa condition, tandis que Chloridia est recrutée comme interprète auprès de la délégation ottomane. Très vite, la ville est secouée par des meurtres touchant le monde politique, diplomatique et universitaire, crimes dont Melani et le narrateur se retrouvent proches, par leur travail ou leurs fréquentations. En suivant la piste du meurtrier, ils croisent des figures comme l'empereur, le prince Eugène ou la compositrice Camilla de Rossi, et découvrent que ces morts sont les symptômes d'un complot visant non seulement Joseph Ier, mais l'équilibre européen tout entier. L'enquête finit par converger vers l'hypothèse d'un assassinat politique par la maladie au profit d'intérêts transnationaux mêlant grandes puissances et raison d'Etat. On découvre une Vienne baroque traversée par le choc entre Islam et Occident, la misère du peuple et les raffinements de la cour, tandis que Melani, vieillard rusé et ambigu, tente de protéger le narrateur tout en l'utilisant. La vérité intégrale du complot reste en partie ensevelie sous les nécessités politiques, ce qui donne son sens ironique au titre Veritas. Rita Monaldi est diplômée de philologie classique et spécialiste de l'histoire des religions. Francesco Sorti est musicologue spécialisé dans la musique baroque. Il a travaillé pour Radio Vatican. Ensemble ils sont les auteurs de plusieurs romans historiques à succès.

Par Rita Monaldi, Francesco Sorti
Chez Nouveau monde Editions

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Auteur

Rita Monaldi, Francesco Sorti

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Policiers historiques

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Veritas

Rita Monaldi, Francesco Sorti

Paru le 04/11/2026

1144 pages

Nouveau monde Editions

14,90 €

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