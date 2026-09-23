Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

L'obstiné, L'affaire Christelle Maillery

Olivier Petit, Valette

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sur l'autoroute A6, une disparition s'est lentement dissoute dans le silence des années. Vingt-cinq ans plus tard, alors que le dossier semble condamné à l'oubli, un policier opiniâtre rouvre les pièces éparses d'une affaire que tout le monde croyait perdue : l'affaire Maillery. Raphaël Nedilko n'a qu'une conviction : aucun cold case n'est une fatalité. Face aux non-dits, aux erreurs du passé et aux résistances d'une institution parfois plus soucieuse de tourner la page que de chercher la vérité, il reprend l'enquête pas à pas, jusqu'à faire surgir ce que le temps avait enfoui. Dans cette adaptation en bande dessinée au réalisme saisissant, Vincent Valette, déjà salué pour L'Affaire Dupont de Ligonnès et L'Affaire Roman, donne corps à l'une des enquêtes criminelles les plus fascinantes de Raphaël Nedilko. Un récit de procédure policière, de mémoire et d'obsession, où la ténacité d'un homme devient la dernière chance des victimes. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour élucider un crime.

Par Olivier Petit, Valette
Chez Editions Petit à Petit

|

Auteur

Olivier Petit, Valette

Editeur

Editions Petit à Petit

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'obstiné, L'affaire Christelle Maillery par Olivier Petit, Valette

Commenter ce livre

 

L'obstiné, L'affaire Christelle Maillery

Olivier Petit, Valette

Paru le 30/09/2026

96 pages

Editions Petit à Petit

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380463347
9782380463347
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.