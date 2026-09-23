L'obstiné, L'affaire Christelle Maillery

Sur l'autoroute A6, une disparition s'est lentement dissoute dans le silence des années. Vingt-cinq ans plus tard, alors que le dossier semble condamné à l'oubli, un policier opiniâtre rouvre les pièces éparses d'une affaire que tout le monde croyait perdue : l'affaire Maillery. Raphaël Nedilko n'a qu'une conviction : aucun cold case n'est une fatalité. Face aux non-dits, aux erreurs du passé et aux résistances d'une institution parfois plus soucieuse de tourner la page que de chercher la vérité, il reprend l'enquête pas à pas, jusqu'à faire surgir ce que le temps avait enfoui. Dans cette adaptation en bande dessinée au réalisme saisissant, Vincent Valette, déjà salué pour L'Affaire Dupont de Ligonnès et L'Affaire Roman, donne corps à l'une des enquêtes criminelles les plus fascinantes de Raphaël Nedilko. Un récit de procédure policière, de mémoire et d'obsession, où la ténacité d'un homme devient la dernière chance des victimes. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour élucider un crime.