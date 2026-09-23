Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le Bagua Zhang

Consiglia Ciaburri

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Art martial interne né au xixe siècle, le Bagua Zhang est bien plus qu'une technique de combat : c'est une voie... de spirales, de vrilles, de marche en cercle, de souplesse et d'intention, au coeur d'une tradition chinoise multimillénaire. Dans cet ouvrage unique, Consiglia Ciaburri, championne d'Europe de Wushu traditionnel et spécialiste reconnue des arts internes, dévoile avec clarté et passion les multiples facettes de cet art exceptionnel : ses origines et ses légendes, de Dong Haichuan aux grandes écoles contemporaines ; ses principes techniques : la marche circulaire, les paumes, les spirales, les changements de direction ; ses applications martiales, efficaces et fluides, fondées sur l'esquive et sa stratégie unique ; sa dimension méditative et énergétique, héritée du Tao et de la cosmologie chinoise ; son esthétique vivante, qui inspire le cinéma et la création artistique. Que vous soyez pratiquant d'arts martiaux, adepte de Qi Gong, passionné de culture chinoise, ou simplement curieux d'une autre manière d'habiter votre corps, ce livre vous guidera pas à pas sur la route des Neuf Etoiles, à la rencontre d'un art où le mouvement devient connaissance, et où la connaissance se fait transformation. Entrer dans le Bagua Zhang, c'est pénétrer un univers où chaque pas raconte une histoire, où chaque cercle ouvre une porte vers soi, vers l'autre, et vers les forces qui traversent la nature.

Par Consiglia Ciaburri
Chez Chariot d'or

|

Auteur

Consiglia Ciaburri

Editeur

Chariot d'or

Genre

Arts martiaux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Bagua Zhang par Consiglia Ciaburri

Commenter ce livre

 

Le Bagua Zhang

Consiglia Ciaburri

Paru le 23/09/2026

112 pages

Chariot d'or

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782360471102
9782360471102
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.