Art martial interne né au xixe siècle, le Bagua Zhang est bien plus qu'une technique de combat : c'est une voie... de spirales, de vrilles, de marche en cercle, de souplesse et d'intention, au coeur d'une tradition chinoise multimillénaire. Dans cet ouvrage unique, Consiglia Ciaburri, championne d'Europe de Wushu traditionnel et spécialiste reconnue des arts internes, dévoile avec clarté et passion les multiples facettes de cet art exceptionnel : ses origines et ses légendes, de Dong Haichuan aux grandes écoles contemporaines ; ses principes techniques : la marche circulaire, les paumes, les spirales, les changements de direction ; ses applications martiales, efficaces et fluides, fondées sur l'esquive et sa stratégie unique ; sa dimension méditative et énergétique, héritée du Tao et de la cosmologie chinoise ; son esthétique vivante, qui inspire le cinéma et la création artistique. Que vous soyez pratiquant d'arts martiaux, adepte de Qi Gong, passionné de culture chinoise, ou simplement curieux d'une autre manière d'habiter votre corps, ce livre vous guidera pas à pas sur la route des Neuf Etoiles, à la rencontre d'un art où le mouvement devient connaissance, et où la connaissance se fait transformation. Entrer dans le Bagua Zhang, c'est pénétrer un univers où chaque pas raconte une histoire, où chaque cercle ouvre une porte vers soi, vers l'autre, et vers les forces qui traversent la nature.