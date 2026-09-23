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La grande épopée du train à travers les cartes

Jeremy Black

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L'histoire du chemin de fer dans le monde expliquée par de magnifiques cartes Le chemin de fer a joué un rôle déterminant dans la construction du monde moderne, et l'industrie ferroviaire qui a été proposée et cartographiée fait désormais partie intégrante de l'imaginaire de la modernité. Dans ce magnifique ouvrage, Jeremy Black dévoile une série de cartes historiques soigneusement sélectionnées dans les collections cartographiques inégalées de la British Library, explorant le développement du chemin de fer sur six continents, depuis ses origines dans les bassins houillers du nord-est de l'Angleterre à la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux ambitieux réseaux d'infrastructures mondiaux du XXIe siècle. Ces cartes du monde entier mettent en lumière l'interaction entre l'histoire des chemins de fer et l'histoire des gouvernements, l'histoire militaire, le développement urbain et la géopolitique. Chaque carte est accompagnée d'un commentaire approfondi, qui interprète et explique ce que le lecteur peut voir, tout en fournissant des informations sur leur création et leur utilisation.

Par Jeremy Black
Chez Glénat

|

Auteur

Jeremy Black

Editeur

Glénat

Genre

Train, tram, métro

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La grande épopée du train à travers les cartes

Jeremy Black

Paru le 30/09/2026

192 pages

Glénat

39,95 €

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Scannez le code barre 9782344076972
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