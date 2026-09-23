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Les âges d'or de Picsou Tome 3

Disney, Disney Collectif

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3 grandes collections pour 3 grands personnages ! Créé par Carl Barks en 1947, Picsou, le canard le plus riche du monde qui aime à plonger dans son coffre-fort rempli de pièces d'or, s'est imposé comme un des personnages emblématiques de l'univers Disney. Pingre et colérique, son nom est même passé dans le langage courant ! Aux prises avec Flairsou, Gripsou, Miss Tick ou les Rapetou, souvent accompagné de Donald et de ses 3 neveux, Picsou est le héros de ce que beaucoup considèrent comme les plus belles histoires de l'univers Disney. Présentée dans une fabrication soignée de 200 pages, la collection des Ages d'or de Picsou rassemble les récits incontournables du canard à l'avarice légendaire sous les pinceaux des plus grands artistes Disney parmi lesquels : Flemming Andersen, Daniel Branca, Carl Barks, Giorgio Cavazzano, Lars Jensen, Romano Scarpa...

Par Disney, Disney Collectif
Chez Glénat

|

Auteur

Disney, Disney Collectif

Editeur

Glénat

Genre

Aventure

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Les âges d'or de Picsou Tome 3

Disney, Disney Collectif

Paru le 14/10/2026

208 pages

Glénat

19,00 €

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Scannez le code barre 9782344075210
9782344075210
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