Tillo et compagnie

Tillo, petite fille intrépide, arrive dans la collection "Préambu(l)les" avec sa compagnie d'animaux. Dans ce premier tome, elle va faire la connaissance de l'ours d'à côté ! Tillo vit seule dans une maison adossée à la montagne. La nature est sa maison, les animaux de la forêt sont ses colocataires. Mais un soir, un ronflement secoue la maison de Tillo et fait trembler les bocaux sur ses étagères. Tandis que les animaux apeurés viennent se blottir contre elle, Tillo prend son courage à deux mains pour trouver d'où vient ce bruit, jusqu'à tomber sur... l'ours d'à côté ! La cohabitation s'annonce plus moelleuse qu'il n'y paraît... Cette histoire au coeur des montagnes inspirées des Pyrénées installe une nouvelle héroïne malicieuse et débrouillarde dans la collection "Préambu(l)les".