La huitième sorcière

Et si, pour une fois, c'était aux sorcières de prendre garde à leur derrière ? Un sombre jour comme elles les aiment, les sorcières Zigouille, Gribouille, Tambouille, Gratouille, Bidouille, Pedzouille et Tripatouille relèvent dans leur piège au fin fond de la forêt un enfant... Enfin ! Elles qui rêvaient tant d'en attraper un ! Mais Alban est loin d'être un petit garçon comme les autres... Il ne souhaite qu'une chose : intégrer la fameuse Bande des Sept Sorcières. Comment vont-elles bien pouvoir réussir à se débarrasser de ce garnement qui les colle comme une verrue à leur nez crochu ?