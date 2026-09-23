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La huitième sorcière

Alice Turquois, Bastien Quignon

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Et si, pour une fois, c'était aux sorcières de prendre garde à leur derrière ? Un sombre jour comme elles les aiment, les sorcières Zigouille, Gribouille, Tambouille, Gratouille, Bidouille, Pedzouille et Tripatouille relèvent dans leur piège au fin fond de la forêt un enfant... Enfin ! Elles qui rêvaient tant d'en attraper un ! Mais Alban est loin d'être un petit garçon comme les autres... Il ne souhaite qu'une chose : intégrer la fameuse Bande des Sept Sorcières. Comment vont-elles bien pouvoir réussir à se débarrasser de ce garnement qui les colle comme une verrue à leur nez crochu ?

Par Alice Turquois, Bastien Quignon
Chez Glénat

|

Auteur

Alice Turquois, Bastien Quignon

Editeur

Glénat

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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La huitième sorcière

Alice Turquois, Bastien Quignon

Paru le 07/10/2026

32 pages

Glénat

13,50 €

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Scannez le code barre 9782344067895
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