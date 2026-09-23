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Initiation à l'Aquarelle. Conseils et astuces pour des petits moments créatifs et colorés !

Dessain et Tolra, A préciser

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Pour des petits moments créatifs et colorrés, où vous voulez et quand vous voulez ! Dans ce coffret : - Une méthode d 'initiation à l'aquarelle pour débutant - Un pinceau à réservoir d'eau pour peindre sur le vif - Une palette transportable avec un anneau de maintien au dos - Plusieurs zones pour faire ses mélanges de couleurs - 24 couleurs : Jaune citron, Jaune moyen, Gamboge, Cadmium Orange, Vermillon, Rouge brillant, Magenta, Violet, Bleu outremer, Bleu céruléen, Turquoise, Bleu de Phthalo, Bleu de Prusse, Vert de Phthalo, Vert Guignet, Vert de Hooker, Vert Sapin, Ocre Jaune, Sienne brûlé, Ombre brûlé, Brun Van Dyke, Gris de Payne, Noir de fumée, Blanc. Avec ce kit, vous serez en mesure de peindre partout : à la terrasse d 'un café, en balade ou en vacances.

Par Dessain et Tolra, A préciser
Chez Dessain et Tolra

|

Auteur

Dessain et Tolra, A préciser

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Aquarelle

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Initiation à l'Aquarelle. Conseils et astuces pour des petits moments créatifs et colorés !

Dessain et Tolra, A préciser

Paru le 23/09/2026

48 pages

Dessain et Tolra

22,99 €

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Scannez le code barre 9782295018342
9782295018342
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