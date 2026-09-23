Martyrs Tome 2

Grâce à la magie qui coule dans ses veines, Irmine Lancefall a traversé le monde des morts. Transformé un bref instant en fantôme, il a voyagé dans le temps, cent ans plus tôt, sans autre choix que d'attendre un siècle pour enfin retrouver son époque originelle. Mais dans le royaume du Reycorax toujours en proie à l'instabilité et où beaucoup aimeraient le mettre en pièces, le destin n'a pas terminé de se jouer du borgne, et les retrouvailles avec ses proches ne s'annoncent pas aussi simples que prévu...