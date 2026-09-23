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Martyrs Tome 2

Oliver Peru, Oliver Peru

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Grâce à la magie qui coule dans ses veines, Irmine Lancefall a traversé le monde des morts. Transformé un bref instant en fantôme, il a voyagé dans le temps, cent ans plus tôt, sans autre choix que d'attendre un siècle pour enfin retrouver son époque originelle. Mais dans le royaume du Reycorax toujours en proie à l'instabilité et où beaucoup aimeraient le mettre en pièces, le destin n'a pas terminé de se jouer du borgne, et les retrouvailles avec ses proches ne s'annoncent pas aussi simples que prévu...

Par Oliver Peru, Oliver Peru
Chez J'ai lu

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Auteur

Oliver Peru, Oliver Peru

Editeur

J'ai lu

Genre

Fantasy

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Martyrs Tome 2

Oliver Peru, Oliver Peru

Paru le 23/09/2026

672 pages

J'ai lu

10,50 €

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Scannez le code barre 9782290440971
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