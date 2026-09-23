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Martyrs Tome 1

Oliver Peru, Oliver Peru

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Irmine et Helbrand, deux frères assassins descendant d'un ancien peuple guerrier, vivent dans les ombres de la plus grande cité des royaumes de Palerkan. Alors qu'ils se croient à l'abri des persécutions dont ont souffert leurs ancêtres, leur passé sanglant les rattrape sous les traits d'un borgne qui semble nourrir pour eux de sombres projets. Et tandis que la guerre menace d'embraser le monde et que les puissants tissent de noires alliances, ils vont devoir choisir leur camp. Leur martyre ne fait que commencer...

Par Oliver Peru, Oliver Peru
Chez J'ai lu

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Auteur

Oliver Peru, Oliver Peru

Editeur

J'ai lu

Genre

Fantasy

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Martyrs Tome 1

Oliver Peru, Oliver Peru

Paru le 23/09/2026

768 pages

J'ai lu

9,90 €

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Scannez le code barre 9782290440964
9782290440964
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