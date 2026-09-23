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Courage & coeur

Christelle Morançais

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Dans un pays épuisé par la dette et paralysé par la peur, Christelle Morançais raconte ce qu'il en coûte de couper dans les dépenses publiques, de dire non à la fatalité qui se répand, de refuser l'immobilisme qui abîme tout. A rebours du "quoi qu'il en coûte" , la présidente de la région Pays de la Loire retrace son itinéraire, ses combats, ses blessures, mais aussi la force intérieure qui l'habite à l'heure où des décisions graves et courageuses s'imposent. Ce livre n'est ni un programme ni une profession de foi. C'est un récit intime, charnel, traversé par l'amour de la France, l'engagement, la maternité, les épreuves, les doutes, mais surtout la certitude que la vérité, même la plus difficile, vaut mieux que la fausse consolation du mensonge. La vérité est la condition du redressement. Une plongée dans la décision politique où le courage n'est rien sans le coeur. Christelle Morançais est native du Mans et entrepreneuse dans le secteur de l'immobilier. Elle est élue présidente du Conseil régional des Pays de la Loire une première fois le 19 octobre 2017, et sera réélue à la tête de la Région le 2 juillet 2021. Elle est vice-présidente du mouvement "Horizons" d'Edouard Philippe.

Par Christelle Morançais
Chez Editions du Rocher

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Auteur

Christelle Morançais

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Actualité politique France

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Courage & coeur

Christelle Morançais

Paru le 23/09/2026

256 pages

Editions du Rocher

18,90 €

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