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#Polar

C'était notre maison

Marcus Kliewer

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Ce soir d'hiver, une terreur glaçante balaie brutalement les plans d'avenir d'Eve et Charlie. Une étrange famille surgit sur leur perron et demande la permission de visiter la maison isolée qu'elles viennent tout juste acquérir. Le père prétend y avoir grandi. Des phénomènes inexplicables s'enchaînent alors : la porte du sous-sol s'ouvre toute sol, des silhouettes décharnées arpentent les couloirs et Shylo, le border collie du jeune couple, change brutalement de comportement. Quand une tempête de neige éclate et la retient avec ses invités indésirables, Eve est rongée par une nouvelle inquiétude... "Ils ne s'en iront plus jamais" , lui souffle une petite voix. Original et terrifiant... Un premier roman effroyablement bon. Kirkus Reviews. Traduit de l'anglais par Laurent Bury.

Par Marcus Kliewer
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Marcus Kliewer

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

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C'était notre maison

Marcus Kliewer trad. Laurent Bury

Paru le 23/09/2026

416 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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