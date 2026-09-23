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La montagne dans la mer

Ray Nayler

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DIANIMA, multinationale spécialisée dans la bio-ingénierie de pointe, a coupé l'archipel vietnamien de Côn ao du reste du monde. Divers rapports laissent supposer que ses eaux abritent des pieuvres ayant développé un langage et une véritable culture. Avec une agente de sécurité lessivée par ses missions militaires et le premier androïde au monde, la biologiste Ha Nguyen s'investit sans relâche dans ses recherches. Cette découverte ouvrirait des perspectives sans précédent dans le domaine de l'intelligence extrahumaine. Mais que peuvent bien en penser les pieuvres ? Un thriller intellectuellement authentique qui fait ce que la science-fiction fait de mieux : maintenir l'excitation des idées au même niveau que l'action. Locus. Ce livre m'a fait me sentir humain. Il va au-delà des barrières de la langue pour livrer quelque chose de frais, réfléchi, sincère et significatif. FanFiAddict. Prix Locus 2023. Traduit de l'anglais par Henry-Luc Planchat.

Par Ray Nayler
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Ray Nayler

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Science-fiction

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La montagne dans la mer

Ray Nayler trad. Henry-Luc Planchat

Paru le 23/09/2026

512 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Scannez le code barre 9782253909033
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