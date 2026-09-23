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#Roman francophone

L'affaire Alfred Langevin

Nicolas Carreau

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Le village tranquille de Belprat, en Evre-et-Maine, devient le centre de l'attention mondiale après une série de phénomènes surprenants : poissons qui s'envolent, chiens hypnotisés, squelette retrouvé dans le jardin d'une retraitée. Entre autres. Etonnamment, le jeune journaliste du Matin de Belprat, Alfred Langevin, se trouve toujours au bon endroit au bon moment pour couvrir ces faits divers. Mais Adémar Flanne, le directeur de la rédaction, veille au grain et écrit un livre pour révéler les dessous de "l'affaire Alfred Langevin" . Un roman jubilatoire porté par la plume galopante et le don pour le rocambolesque de l'auteur du "totalement loufoque et remarquablement écrit" (Elle) Un homme sans histoires. Dans un style effréné et romanesque en diable, Nicolas Carreau dissèque un sujet très sérieux aux allures de maladie contemporaine : le buzz. Le Figaro magazine. L'Affaire Alfred Langevin cultive la tendresse, l'humour et l'esprit franchouillard avec malice, mais sans moquerie. Le Point. Une satire hilarante. Entre Simenon et Clochemerle. Transfuge.

Par Nicolas Carreau
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Nicolas Carreau

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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L'affaire Alfred Langevin

Nicolas Carreau

Paru le 23/09/2026

192 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

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