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Allô Docteur ?

Arnault Pfersdorff

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Quand bébé ne peut pas parler, les symptômes parlent pour lui. Toux, fièvre, rougeurs, pleurs, maux de ventre, chute... : est-ce une urgence ? Quand on devient parent, il n'est pas toujours facile de savoir quand agir... ou attendre ! Surtout lorsque votre enfant ne sait pas encore parler, et qu'il faut apprendre à déchiffrer ses symptômes. Pédiatre expérimenté et reconnu dans son domaine, le docteur Arnault Pfersdorff vous accompagne pour détecter les signes d'urgences chez l'enfant de 0 à 3 ans et développer les bons réflexes. - Plus de 65 symptômes expliqués sous la forme de fiches pratiques. - Des cartes mentales et des schémas pour vous permettre de repérer l'urgence et agir rapidement. - Les conseils pour traiter ou prévenir les maladies ou accident. - Une boîte à outils complète pour vous aider au quotidien. Un guide essentiel pour traverser les premières années de son enfant avec sérénité. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir réponse à tout, mais d'avoir les bons gestes aux bons moments.

Par Arnault Pfersdorff
Chez Albin Michel

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Auteur

Arnault Pfersdorff

Editeur

Albin Michel

Genre

Santé de l'enfant

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Allô Docteur ?

Arnault Pfersdorff

Paru le 23/09/2026

160 pages

Albin Michel

16,90 €

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