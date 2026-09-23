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Les classiques revisités de Chester Foodies

Julien Chabane

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La spécialité de Chester Foodies ? Des classiques gourmands qui subliment les beaux produits de notre terroir et qui ne lésinent ni sur la crème ni sur la viande, et surtout pas sur le plaisir ! Du Pot-au-feu au Boeuf bourguignon, en passant par la Blanquette de veau, la Croziflette, les Tomates farcies ou la Soupe au chou, tous les incontournables sont au rendez-vous pour se régaler... Sans oublier le twist de Julien, créateur de Chester Foodies, qui fait toute la différence pour chaque recette ! Dans ce livre, il partage sa passion mais aussi tous ses conseils et secrets pour des plats revisités 100 % réussis. Au menu, plus de 50 recettes, accompagnées de photos gourmandes, pour réviser ses classiques en trois parties : - Les irrésistibles mijotés en cocotte - Les saveurs de nos régions - Ses plats signature Avis aux amoureux de la cuisine française, aux gourmands invétérés, aux fans de plats d'hier et d'aujourd'hui : ce livre est fait pour vous... A table !

Par Julien Chabane
Chez Albin Michel

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Auteur

Julien Chabane

Editeur

Albin Michel

Genre

Les classiques

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Les classiques revisités de Chester Foodies

Julien Chabane

Paru le 23/09/2026

128 pages

Albin Michel

18,90 €

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Scannez le code barre 9782226511041
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