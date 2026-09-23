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#Essais

Le son des lettres

Sandra Barabinot

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Le premier livre sonore pour apprendre le son des lettres ! - Un livre sonore rechargeable (par câble USB-C) , à écouter à volonté. - Une prise casque intégrée pour installer un coin écoute en classe. - Un interrupteur on/off ainsi que 2 niveaux sonores prévus. - La découverte de 35 correspondances graphophonémiques (lien entre une lettre et un son, ou un groupe de lettres et un son). - Une progression privilégiant un repérage visuel rapide et clair (code couleur pour les voyelles, les consonnes et les digrammes). L'autrice Sandra Barabinot est professeure des écoles depuis 15 ans dans l'académie de Créteil. Elle enseigne actuellement en maternelle après avoir travaillé plusieurs années en cycle 2. Son travail s'inspire de la pédagogie Montessori, qui souligne l'importance de l'entrée dans la lecture par le son dès la petite enfance. Elle anime le compte Instagram La classe de Moscaïa .

Par Sandra Barabinot
Chez MDI

|

Auteur

Sandra Barabinot

Editeur

MDI

Genre

Maternelle Eveil

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Le son des lettres

Sandra Barabinot

Paru le 15/10/2026

MDI

32,00 €

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Scannez le code barre 9782223011735
9782223011735
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