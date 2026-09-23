Recherche en sciences infirmières UE E.1

Un ouvrage destiné aux étudiants infirmiers pour mieux comprendre les enjeux de la recherche en sciences infirmières et mener à bien son mémoire de recherche avec rigueur et méthode. Ce guide contient : - un glossaire avec toutes les définitions indispensables à maitriser ; - un processus d'investigation d'une question professionnelle par le recueil de données probantes ; - des démarches de recherche quantitative et qualitative. Ainsi, ce livre permet aux étudiants infirmiers de comprendre les points essentiels de la recherche en Sciences infirmières et la nouvelle démarche scientifique en lien avec le mémoire du nouveau référentiel du DEI.