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#Essais

L'emprise sectaire

Delphine Guérard

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La vie au sein d'une secte n'est pas ce que l'on imagine ni ce que l'on peut nous en présenter à travers certains médias. La réalité de ces groupes est tout autre. Alors, qu'est-ce qu'une secte ? Qui la dirige ? Comment se présente son dirigeant ? Quelles sont ses motivations ? Comment s'assure-t-il l'adhésion de ses adeptes ? Quels sont les procédés qu'il met en oeuvre pour les assujettir ? Quels sont les effets de ces procédés sur le psychisme ? C'est à toutes ces interrogations que répond cette 2ème édition actualisée. La première partie présente le phénomène sectaire dans ses généralités ainsi que l'historique de la lutte anti-secte en France. Une seconde partie, tout en préservant l'anonymat des personnes, et en ne citant aucun nom de secte, présente divers dirigeants de secte, chacun rencontré lors d'un seul entretien clinique mené dans le cadre d'une expertise judiciaire afin d'analyser certains aspects de leur personnalité. Puis est ensuite abordée la question de la mise en état de sujétion psychologique en identifiant les procédés aliénants et leurs effets sur la psyché. Enfin, une dernière partie expose la pratique dévoyée de la psychothérapie dans les sectes. ECOUTEZ l'AUTEUR Delphine GUERARD, psychologue spécialisée sur les phénomènes sectaires, interviewée par 20minutes. fr https : //podcasts. 20minutes. fr/20-minutes-minute-papillon/202211091058-comment-les-sectes-se-repaissent-de-la-crise-sanitaire " Spécialiste d'un phénomène sur lequel elle travaille depuis vingt ans, notamment au sein du réseau associatif et de la Miviludes (Lien -> https : //www. miviludes. interieur. gouv. fr/), cette experte judiciaire près la cour d'appel de Paris se fonde sur des rencontres avec des maîtres de sectes et des victimes pour saisir la mécanique psychopathologique à l'oeuvre dans ces phénomènes extrêmes, qui sont loin d'avoir disparu, même s'ils prennent des formes différentes. " lemonde. fr

Par Delphine Guérard
Chez Dunod

|

Auteur

Delphine Guérard

Editeur

Dunod

Genre

Autres troubles du comportemen

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L'emprise sectaire

Delphine Guérard

Paru le 23/09/2026

208 pages

Dunod

24,90 €

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Scannez le code barre 9782100896387
9782100896387
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