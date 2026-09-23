La boîte à outils de la Communication

Comment réaliser un plan de communication ? Quelles méthodes choisir pour piloter et évaluer les actions ? Comment optimiser la communication par l'image, par l'écrit et par le Web ? Quels outils choisir pour établir des relations presse efficaces, dynamiser ses relations publiques, communiquer en période de crise ou développer la communication interne ? Comment travailler avec les agences ? Découvrez les 58 outils indispensables à la pratique de la communication d'entreprise au quotidien. Fortement revue et mise à jour, cette nouvelle édition tient compte de l'impact à tous les niveaux de l'intelligence artificielle générative dans la communication. Elle prend aussi en compte les évolutions récentes sur les réseaux sociaux.
Par
Bernadette Jézéquel, Philippe Gérard Chez
Dunod
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