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La boîte à outils de la Communication

Bernadette Jézéquel, Philippe Gérard

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Comment réaliser un plan de communication ? Quelles méthodes choisir pour piloter et évaluer les actions ? Comment optimiser la communication par l'image, par l'écrit et par le Web ? Quels outils choisir pour établir des relations presse efficaces, dynamiser ses relations publiques, communiquer en période de crise ou développer la communication interne ? Comment travailler avec les agences ? Découvrez les 58 outils indispensables à la pratique de la communication d'entreprise au quotidien. Fortement revue et mise à jour, cette nouvelle édition tient compte de l'impact à tous les niveaux de l'intelligence artificielle générative dans la communication. Elle prend aussi en compte les évolutions récentes sur les réseaux sociaux.

Par Bernadette Jézéquel, Philippe Gérard
Chez Dunod

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Auteur

Bernadette Jézéquel, Philippe Gérard

Editeur

Dunod

Genre

Communication

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La boîte à outils de la Communication

Bernadette Jézéquel, Philippe Gérard

Paru le 23/09/2026

192 pages

Dunod

26,90 €

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