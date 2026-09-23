Les Misérables

Paris, 1815. Après avoir purgé sa peine au bagne, Jean Valjean cherche la rédemption. Son souhait semble s'exaucer lorsqu'il rencontre Fantine, une ouvrière renvoyée de son usine qui se bat pour élever seule sa fille Cosette, placée en pension chez les terribles Thénardier. Quand sur son lit de mort, Fantine lui confie son enfant, Jean Valjean et sa fille adoptive commencent une nouvelle vie dans la capitale sous une fausse identité. Mais le passé n'est jamais très loin... Alors que l'inspecteur Javert retrouve sa trace et que tout espoir semble s'effondrer, dans les rues de Paris, le peuple gronde. Le chef-d'oeuvre de Victor Hugo, roman épique aux personnages subversifs et inoubliables.