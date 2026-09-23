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Les Misérables

Victor Hugo

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Paris, 1815. Après avoir purgé sa peine au bagne, Jean Valjean cherche la rédemption. Son souhait semble s'exaucer lorsqu'il rencontre Fantine, une ouvrière renvoyée de son usine qui se bat pour élever seule sa fille Cosette, placée en pension chez les terribles Thénardier. Quand sur son lit de mort, Fantine lui confie son enfant, Jean Valjean et sa fille adoptive commencent une nouvelle vie dans la capitale sous une fausse identité. Mais le passé n'est jamais très loin... Alors que l'inspecteur Javert retrouve sa trace et que tout espoir semble s'effondrer, dans les rues de Paris, le peuple gronde. Le chef-d'oeuvre de Victor Hugo, roman épique aux personnages subversifs et inoubliables.

Par Victor Hugo
Chez Flammarion

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Auteur

Victor Hugo

Editeur

Flammarion

Genre

Classiques

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Les Misérables

Victor Hugo

Paru le 30/09/2026

300 pages

Flammarion

15,00 €

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Scannez le code barre 9782080168344
9782080168344
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