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Racontez l'art !

Adam Biro, Karine Douplitzky

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Racontez l'art à voix haute ! Cette histoire de l'art originale, remplie d'anecdotes, peut se lire à la maison, à l'école comme au musée. Racontez l'art ! invite jeunes parents, grands-parents et enseignants à entrer dans la grande histoire de l'art par le petit bout de la lorgnette. Anecdotes et analyses sont centrées autour d'un artiste, d'un mouvement ou d'un événement, classés chronologiquement et géographiquement, exactement comme au musée. Une frise chronologique permet de situer le contexte historique des oeuvres et une liste des oeuvres, classées par musée, permet d'organiser sa visite. Racontez l'art ! est l'ouvrage essentiel qu'il faut avoir en main pour transmettre aux plus jeunes le savoir, mais aussi le plaisir que procure la découverte des oeuvres. Ce premier volume est consacré à l'art de la Renaissance à l'Art nouveau.

Par Adam Biro, Karine Douplitzky
Chez Flammarion

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Auteur

Adam Biro, Karine Douplitzky

Editeur

Flammarion

Genre

Histoire de l'art

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Racontez l'art !

Adam Biro, Karine Douplitzky

Paru le 07/10/2026

288 pages

Flammarion

29,90 €

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Scannez le code barre 9782080167415
9782080167415
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