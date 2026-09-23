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Journal préjudiciable d'une jeune Londonienne

Beth Brower

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Juillet-Août 1883 "Lui arrive-t-il de lire ? " "Oh, je ne pense pas. Sinon comment pourrait-il demeurer aussi incroyablement idiot ? " Passez la porte de Lapis-Lazuli House et laissez-vous guider par la plume aiguisée et sarcastique d'Emma M. Lion. Un charme à la Jane Austen, un humour résolument moderne. C'est l'été et la Saison bat son plein. De dîners plus ou moins soporifiques en bals extravagants, les exigences de Lady Eugenia Spencer sont sans limites. Emma et Cousin Archibald forment une alliance aussi pénible qu'improbable dans une chasse au trésor dont seul St. Crispian a le secret. Et tandis que les liens entre Emma et Pierce se resserrent à la faveur de l'installation du studio de photographie de ce dernier dans Lapis-Lazuli House, les rencontres fortuites avec Islington, Monsieur le Duc, ne cessent de se multiplier...

Par Beth Brower
Chez Flammarion

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Auteur

Beth Brower

Editeur

Flammarion

Genre

Romans, témoignages & Co

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Journal préjudiciable d'une jeune Londonienne

Beth Brower trad. Fanny Caldin

Paru le 23/09/2026

360 pages

Flammarion

17,90 €

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Scannez le code barre 9782080161468
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