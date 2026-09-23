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Un bon mojito bien dans mes chaussettes

Larousse, A préciser

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Le coffret idéal pour un apéro sous le soleil cubain... en direct de votre canapé ! Enfilez vos nouvelles chaussettes et profitez de la soirée en sirotant votre cocktail préféré ! Classique, aux fruits de la Passion, aux fruits rouges, avec ou sans alcool, vous trouverez forcément le mojito qu'il vous faut ! Dans ce coffret : 2 grands verres à mojito1 paire de chaussettes imprimées (taille 38-44)2 pailles en verre et 1 goupillon1 livret de 15 recettes de mojitos et cocktails au rhum

Par Larousse, A préciser
Chez Larousse

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Auteur

Larousse, A préciser

Editeur

Larousse

Genre

Cocktails

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Un bon mojito bien dans mes chaussettes

Larousse, A préciser

Paru le 07/10/2026

32 pages

Larousse

16,99 €

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Scannez le code barre 9782036100619
9782036100619
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