Profession faussaires

Les contrefaçons sont monnaie courante dans le monde de l'art. De nombreux experts estiment que la moitié des oeuvres sur le marché sont des faux. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Qui produit ces faux ? Pour quelles raisons ? Voilà quelques-unes des questions essentielles auxquelles répond ce livre en plongeant le lecteur dans les coulisses de l'art, à la rencontre de faussaires dont les escroqueries ont souvent fait la une des journaux. Susie Hodge dévoile les destins hors du commun de ces redoutables falsificateurs, prêts à tous les stratagèmes pour tromper experts ou collectionneurs, par vengeance, désir de gloire ou cupidité. L'autrice révèle aussi les enquêtes haletantes qui permirent de les démasquer et les nouvelles technologies utilisées aujourd'hui pour tenter de mettre fin à ces pratiques. Un ouvrage indispensable pour poser un regard neuf et avisé sur les grands chefs- d'oeuvre de l'art... et leurs copies !