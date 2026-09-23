Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Profession faussaires

Anonyme, Susie Hodge

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les contrefaçons sont monnaie courante dans le monde de l'art. De nombreux experts estiment que la moitié des oeuvres sur le marché sont des faux. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Qui produit ces faux ? Pour quelles raisons ? Voilà quelques-unes des questions essentielles auxquelles répond ce livre en plongeant le lecteur dans les coulisses de l'art, à la rencontre de faussaires dont les escroqueries ont souvent fait la une des journaux. Susie Hodge dévoile les destins hors du commun de ces redoutables falsificateurs, prêts à tous les stratagèmes pour tromper experts ou collectionneurs, par vengeance, désir de gloire ou cupidité. L'autrice révèle aussi les enquêtes haletantes qui permirent de les démasquer et les nouvelles technologies utilisées aujourd'hui pour tenter de mettre fin à ces pratiques. Un ouvrage indispensable pour poser un regard neuf et avisé sur les grands chefs- d'oeuvre de l'art... et leurs copies !

Par Anonyme, Susie Hodge
Chez Larousse

|

Auteur

Anonyme, Susie Hodge

Editeur

Larousse

Genre

Histoire de l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Profession faussaires par Anonyme, Susie Hodge

Commenter ce livre

 

Profession faussaires

Anonyme, Susie Hodge trad. Audrey Dinghem

Paru le 23/09/2026

176 pages

Larousse

21,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036094710
9782036094710
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.