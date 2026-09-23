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#Roman francophone

You deserve each other

Sarah Hogle

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Que se passe-t-il quand votre pire adversaire est aussi votre fiancé ? Naomi Westfield semble avoir le fiancé idéal. Nicholas Rose lui ouvre la porte au restaurant, connaît son plat préféré et appartient à une famille respectée que toutes les futures mariées rêveraient de rejoindre. Le seul problème ? Tout n'est qu'apparence. En réalité, Naomi préférerait mourir plutôt que de l'épouser. Et c'est réciproque. Pourtant, aucun des deux n'est prêt à rompre les fiançailles... car celui qui renoncera devra rembourser tous les frais du mariage ! La guerre est donc déclarée. Entre coups bas, pièges et manoeuvres toujours plus inventives, chacun est bien décidé à pousser l'autre à craquer le premier. Mais à mesure que le grand jour approche et que leur duel atteint des sommets, Naomi et Nicholas n'ont plus rien à perdre. Libérés des apparences, ils commencent enfin à se montrer tels qu'ils sont... et découvrent, contre toute attente, une personne qu'ils n'avaient jamais vraiment pris le temps de connaître.

Par Sarah Hogle
Chez Hachette

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Auteur

Sarah Hogle

Editeur

Hachette

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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You deserve each other

Sarah Hogle

Paru le 23/09/2026

480 pages

Hachette

8,90 €

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Scannez le code barre 9782017396024
9782017396024
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