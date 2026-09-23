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#Roman francophone

With you Tome 2

Lyna Reys

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Le temps les a blessés, mais l'amour, lui, n'a jamais disparu. Quand Tyler se dénonce, il choisit de tout perdre, y compris Lana. Derrière les murs de la prison, il refuse ses visites, ses lettres, son amour. Brisée par son silence, Lana se résout à partir pour Londres, et tente de prendre un nouveau départ. Cinq ans plus tard, Tyler est toujours en prison, hanté par son passé. Même si les années ont filé, il n'arrive pas à se pardonner. Lana, elle, se reconstruit dans les bras de Randy : avec lui, la vie semble plus facile, plus douce et rassurante. Mais il n'est pas Tyler. Lorsque le destin les réunit lors d'un mariage, tout vacille. Les regards, les silences, les battements de coeur : rien n'a changé. Pourtant, tout est différent. Alors quand Flame retrouve Cherry, Lana sait qu'elle doit résister à Tyler.

Par Lyna Reys
Chez Hachette

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Auteur

Lyna Reys

Editeur

Hachette

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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With you Tome 2

Lyna Reys

Paru le 23/09/2026

800 pages

Hachette

9,90 €

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Scannez le code barre 9782017396000
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