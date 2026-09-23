La maison hantée

Pars en mission avecRuben et sa famille de chiots spécialistes de la construction ! - Un univers doux et plein d'humour qui met en avant l'entraide et l'amitié - Pour chaque histoire, un nouveau chantier ! - Un joli livre illustré, idéal pour offrir et partager un moment complice avec son enfantRésumé : Ruben et ses cousins doivent restaurer une maison abandonnée pour la fête d'Halloween de Bricoville. Mais tout le monde dit qu'elle est hantée... Les chiots trouveront-ils le courage de percer le mystère de cette vieille bâtisse ? Dès 3 ans.