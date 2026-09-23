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#Album jeunesse

La maison hantée

Nickelodeon

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Pars en mission avecRuben et sa famille de chiots spécialistes de la construction ! - Un univers doux et plein d'humour qui met en avant l'entraide et l'amitié - Pour chaque histoire, un nouveau chantier ! - Un joli livre illustré, idéal pour offrir et partager un moment complice avec son enfantRésumé : Ruben et ses cousins doivent restaurer une maison abandonnée pour la fête d'Halloween de Bricoville. Mais tout le monde dit qu'elle est hantée... Les chiots trouveront-ils le courage de percer le mystère de cette vieille bâtisse ? Dès 3 ans.

Par Nickelodeon
Chez Hachette

|

Auteur

Nickelodeon

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

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La maison hantée

Nickelodeon

Paru le 23/09/2026

32 pages

Hachette

5,50 €

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Scannez le code barre 9782017390145
9782017390145
© Notice établie par ORB
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