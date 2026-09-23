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Une nouvelle vie

Hachette Jeunesse, Entertainment Mga

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Bella, Skyler, Violet et Kia sont parties étudier à Paris ! Et elles doivent relever de nombreux défis. Aujourd'hui, elles vont porter leurs nouvelles créations tout en travaillant. Attention à ne pas se tacher ! Les quatre amies parviendront-elles à garder intactes leurs superbes tenues ? De nouvelles aventures à Paris pour les héroïnes de Rainbow High ! - Pour tous les fans de mode et d'art ! - Richement illustré par des images de la série animée - Un texte court et facile à lireDès 6 ans.

Par Hachette Jeunesse, Entertainment Mga
Chez Hachette

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Auteur

Hachette Jeunesse, Entertainment Mga

Editeur

Hachette

Genre

Première bibliothèque rose

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Une nouvelle vie

Hachette Jeunesse, Entertainment Mga

Paru le 30/09/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017384335
9782017384335
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