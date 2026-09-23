Une nouvelle vie

Bella, Skyler, Violet et Kia sont parties étudier à Paris ! Et elles doivent relever de nombreux défis. Aujourd'hui, elles vont porter leurs nouvelles créations tout en travaillant. Attention à ne pas se tacher ! Les quatre amies parviendront-elles à garder intactes leurs superbes tenues ? De nouvelles aventures à Paris pour les héroïnes de Rainbow High ! - Pour tous les fans de mode et d'art ! - Richement illustré par des images de la série animée - Un texte court et facile à lireDès 6 ans.