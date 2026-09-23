Hourra ! C'est Halloween La Pat' Patrouille

Partez à la chasse aux bonbons avec Chase, Stella, Ruben, Marcus et leurs amis ! 14 activités variées : labyrinthe, ombres, cherche et trouve, suites logigues, coloriage... sur le thème de Halloween40 stickers à utiliser dans les activités ou en dehors du livre. Un format pratique à emporter partout ! Résumé : Hourra, c'est Halloween ! Les chiots de la Pat' Patrouille sont prêts à enfiler leurs plus beaux costumes et à partir à la chasse aux bonbons ! Amuse-toi grâce aux activités de ce livre et colle tes stickers sur tes affaires. Dès 3 ans.