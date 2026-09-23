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Hourra ! C'est Halloween La Pat' Patrouille

Nickelodeon

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Partez à la chasse aux bonbons avec Chase, Stella, Ruben, Marcus et leurs amis ! 14 activités variées : labyrinthe, ombres, cherche et trouve, suites logigues, coloriage... sur le thème de Halloween40 stickers à utiliser dans les activités ou en dehors du livre. Un format pratique à emporter partout ! Résumé : Hourra, c'est Halloween ! Les chiots de la Pat' Patrouille sont prêts à enfiler leurs plus beaux costumes et à partir à la chasse aux bonbons ! Amuse-toi grâce aux activités de ce livre et colle tes stickers sur tes affaires. Dès 3 ans.

Par Nickelodeon
Chez Hachette

|

Auteur

Nickelodeon

Editeur

Hachette

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Hourra ! C'est Halloween La Pat' Patrouille

Nickelodeon

Paru le 23/09/2026

20 pages

Hachette

5,50 €

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Scannez le code barre 9782017349464
9782017349464
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