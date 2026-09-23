Little Nightmares : Plongée dans le Nulle-part

Découvrez la BD officielle tirée de Little Nightmares ! D'un côté, Hush, une jeune fille réservée et peureuse, se réveille enfermée dans une cellule. Pour espérer survivre et s'échapper, elle se lie d'amitié avec Mono, un autre détenu qui semble mieux connaître les lieux. Ensemble, ils vont chercher à fuir les ténèbres du donjon... En parallèle, Myra, une policière usée par les épreuves de la vie, fait une rencontre qui ravive sa flamme d'enquêtrice et décide de se replonger dans des affaires non élucidées concernant des enfants disparus sans laisser de traces...