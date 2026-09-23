Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Comics

Little Nightmares : Plongée dans le Nulle-part

Lonnie Nadler

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez la BD officielle tirée de Little Nightmares ! D'un côté, Hush, une jeune fille réservée et peureuse, se réveille enfermée dans une cellule. Pour espérer survivre et s'échapper, elle se lie d'amitié avec Mono, un autre détenu qui semble mieux connaître les lieux. Ensemble, ils vont chercher à fuir les ténèbres du donjon... En parallèle, Myra, une policière usée par les épreuves de la vie, fait une rencontre qui ravive sa flamme d'enquêtrice et décide de se replonger dans des affaires non élucidées concernant des enfants disparus sans laisser de traces...

Par Lonnie Nadler
Chez Panini France

|

Auteur

Lonnie Nadler

Editeur

Panini France

Genre

Comics divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Little Nightmares : Plongée dans le Nulle-part par Lonnie Nadler

Commenter ce livre

 

Little Nightmares : Plongée dans le Nulle-part

Lonnie Nadler

Paru le 21/10/2026

112 pages

Panini France

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039148696
9791039148696
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés À la SNCF, les livres n’arrivent plus jusqu’aux cheminots De la librairie à l’édition : pourquoi toute l'industrie du livre se fragilise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.