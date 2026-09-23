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La Légende de Shen Li 2

Xiang jiu lu Fei

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Découvrez la conclusion de la duologie adaptée en drama : The Legend of Shen Li. Une générale démon prête à tout pour protéger son royaume. Le dernier dieu antique lié à la volonté du Ciel. Invitée à séjourner dans le royaume céleste, Shen Li découvre que la résidence de Xingzhi ressemble étrangement à celle qu'ils partageaient autrefois dans le monde des mortels. Mais derrière cette apparente quiétude se cache une vérité inquiétante : si Xingzhi agit contre la volonté du Ciel, il pourrait perdre son pouvoir divin... un pouvoir dont dépend l'équilibre même des royaumes. Lorsqu'une attaque soudaine bouleverse le royaume céleste et que d'anciens ennemis refont surface, les fragiles équilibres entre les Trois Royaumes menacent de s'effondrer. Trahisons, complots et forces oubliées ressurgissent, entraînant Shen Li et Xingzhi dans un conflit dont l'issue pourrait sceller le destin du monde. Car certaines batailles ne se livrent pas seulement contre des ennemis. Parfois, il faut aussi défier le Ciel lui-même.

Par Xiang jiu lu Fei
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Xiang jiu lu Fei

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

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La Légende de Shen Li 2

Xiang jiu lu Fei

Paru le 31/12/2078

MXM Bookmark

29,99 €

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Scannez le code barre 9791038167865
9791038167865
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