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Mon premier cherche et trouve avec Petit Ours Brun

Danièle Bour, Sarah Khalaf

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Oh, oh, tiens voilà quelqu'un... Avec ce nouveau Cherche et trouve Petit Ours Brun, les tout-petits embarquent pour une balade pleine de surprises, autour de 8 décors : à la ferme, dans le jardin, dans la maison, à l'école, à la plage... Un moment de jeu et d'observation avec son héros préféré ! Un livre-jeu idéal pour éveiller l'attention et le langage Chercher, observer, nommer, décrire : ce livre ludique stimule les compétences essentielles des tout-petits tout en les amusant. Avec ses grandes illustrations colorées, les enfants s'investissent pleinement dans leur lecture. Un support parfait pour développer le vocabulaire, la concentration et l'interaction parent-enfant, dès X an. Un ouvrage soigné et à petit prix Ce titre inédit se distingue par sa fabrication adaptée aux tout-petits, ses grandes scènes et ses pages cartonnées. Une qualité accessible à un tout petit prix : 10, 90.

Par Danièle Bour, Sarah Khalaf
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Danièle Bour, Sarah Khalaf

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Humour - Magie

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Mon premier cherche et trouve avec Petit Ours Brun

Danièle Bour, Sarah Khalaf

Paru le 23/09/2026

16 pages

Bayard jeunesse

10,90 €

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Scannez le code barre 9791036391675
9791036391675
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