Calendrier de l'Avent Agata Détective

Un calendrier de l'Avent original et ludique pour attendre Noël avec Agata, la détective des Premières énigmes à tous les étages ! Le traineau du Père Noël a été saboté ! Il faut retrouver le coupable pour que les jouets soient distribués ! Ce Calendrier, imaginé par Paul Martin, l'auteur de la collection à succès des Premières énigmes à tous les étages, est destiné aux enfants à partir de 6 ans. Chacune des 24 fenêtres invite à résoudre un souci des lutins du Père Noël à travers un Cherche-et-trouve amusant dans le superbe décor réalisé par Camille Roy, l'illustratrice des Premières énigmes. Quatre indices s'y cachent aussi, pour enfin trouver le saboteur du traineau ! Attendre Noël en s'amusant Déduction, observation, logique... le tout, parsemé d'humour : les fans d'Agata détective et des Premières énigmes à tous les étages pourront patienter en attendant Noël tout en s'amusant.