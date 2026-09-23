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Calendrier de l'Avent Agata Détective

Camille Roy, Paul Martin

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Un calendrier de l'Avent original et ludique pour attendre Noël avec Agata, la détective des Premières énigmes à tous les étages ! Le traineau du Père Noël a été saboté ! Il faut retrouver le coupable pour que les jouets soient distribués ! Ce Calendrier, imaginé par Paul Martin, l'auteur de la collection à succès des Premières énigmes à tous les étages, est destiné aux enfants à partir de 6 ans. Chacune des 24 fenêtres invite à résoudre un souci des lutins du Père Noël à travers un Cherche-et-trouve amusant dans le superbe décor réalisé par Camille Roy, l'illustratrice des Premières énigmes. Quatre indices s'y cachent aussi, pour enfin trouver le saboteur du traineau ! Attendre Noël en s'amusant Déduction, observation, logique... le tout, parsemé d'humour : les fans d'Agata détective et des Premières énigmes à tous les étages pourront patienter en attendant Noël tout en s'amusant.

Par Camille Roy, Paul Martin
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Camille Roy, Paul Martin

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

calendrier de l'avent

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Calendrier de l'Avent Agata Détective

Camille Roy, Paul Martin

Paru le 23/09/2026

4 pages

Bayard jeunesse

12,90 €

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Scannez le code barre 9791036390562
9791036390562
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