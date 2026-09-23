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Calendrier de l'avent Anatole Latuile

Clément Devaux, Olivier Muller, Anne Didier

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Où peut-on trouver à la fois un jeu de l'oie, des cartes à collectionner Startruc, un zootrope d'Hérodote, des bandes dessinées et plein d'activités ? Dans le calendrier de l'avent d'Anatole Latuile bien sûr ! Pour attendre Noël, Anatole et ses copains t'ont préparé des surprises à gogo et plein de cadeaux ! Chaque jour, ouvre une nouvelle enveloppe et découvre une surprise signée Anatole Latuile. De quoi bien s'amuser jusqu'à l'arrivée du Père Noël ! Le héros du quotidien Anatole c'est un héros auquel les jeunes lecteurs peuvent facilement s'identifier, qui fait face à des problèmes, mais trouve toujours une solution, souvent grâce à l'aide de ses nombreux amis. Le tout premier calendrier de l'avent Anatole Latuile Pour la première fois, Anatole arrive dans un calendrier de l'avent 100 % inédit : des épisodes de BD, un jeu de l'oie, des personnages en paper toys, des cartes à collectionner Startruc... et encore plein d'autres surprises attendent les enfants tout au long du mois de décembre.

Par Clément Devaux, Olivier Muller, Anne Didier
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Clément Devaux, Olivier Muller, Anne Didier

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

calendrier de l'avent

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Calendrier de l'avent Anatole Latuile

Clément Devaux, Olivier Muller, Anne Didier

Paru le 23/09/2026

96 pages

Bayard jeunesse

24,90 €

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