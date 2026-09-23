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Calendrier de l'Avent

Elena Gabriel

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Le livre-calendrier de l'Avent inspirant pour les enfants. Tu cherches une alternative aux calendriers de l'Avent remplis de chocolats ? Tu veux partager avec ta famille des instants de joie, d'émerveillement et de foi pendant l'Avent ? Alors ce livre-calendrier de l'Avent est exactement ce qu'il te faut, à toi et à tes enfants ! Un compagnon de l'Avent qui ouvre les coeurs. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, une nouvelle "petite porte" s'ouvre dans ce livre - non pas avec du chocolat, mais sous la forme d'une belle histoire biblique. Le voyage commence avec la création du monde, se poursuit avec Adam et Eve, Abraham et Moïse, et s'achève à Bethléem, où la naissance de Jésus est célébrée comme la grande lumière du monde. Les histoires, adaptées aux enfants, sont faciles à comprendre. Racontées de manière vivante et illustrées avec attention, elles sont parfaites pour être lues seul ou à voix haute. A la fin de chaque histoire, trois bonus t'attendent : une prière du jour pour entrer en conversation avec Dieu ; une activité créative qui fait revivre le récit ; un mini-quiz qui aide les enfants à approfondir leurs connaissances de façon ludique.

Par Elena Gabriel
Chez Book Shelter GmbH

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Auteur

Elena Gabriel

Editeur

Book Shelter GmbH

Genre

calendrier de l'avent

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Calendrier de l'Avent

Elena Gabriel

Paru le 23/09/2026

130 pages

Book Shelter GmbH

14,99 €

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