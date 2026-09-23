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Le Calendrier de l'Avent Origami

Lila Folds

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Chaque jour, une nouvelle petite oeuvre d'art ! Le calendrier de l'Avent origami pour enfants et adultes de Lila Folds rassemble 24 modèles d'origami créatifs, à réaliser étape par étape à l'aide de dessins et de vidéos explicatives. Les figures conviennent aussi bien aux enfants qu'aux adultes et offrent une façon amusante, variée et créative de vivre la période de l'Avent. Le pliage des modèles favorise la motricité, la concentration et la patience, renforce la dextérité et stimule l'imagination. L'origami crée un équilibre dans la vie quotidienne et permet une occupation utile loin de la télévision et du smartphone. En même temps, il raccourcit l'attente jusqu'au réveillon de Noël en créant de minuscules oeuvres d'art qui vous procureront davantage de joie en ces périodes de fêtes. Que ce soit un renard, un lapin, un renne, une étoile ou un sapin de Noël, la diversité des figures en origami rend ce calendrier de l'Avent vraiment spécial.

Par Lila Folds
Chez Book Shelter GmbH

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Auteur

Lila Folds

Editeur

Book Shelter GmbH

Genre

calendrier de l'avent

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Le Calendrier de l'Avent Origami

Lila Folds

Paru le 23/09/2026

72 pages

Book Shelter GmbH

13,99 €

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