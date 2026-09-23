L'enfer bleu fourreau 1 et 2 - 90 ans guerre

Alberto, un jeune homme de 19 ans sans expérience du combat ni tendances politiques, décide de s'engager volontairement dans la Division bleue, cherchant à vivre ce qu'il considère comme une grande aventure. S'imaginant participer à la victoire rapide de l'Allemagne sur l'Union soviétique, il se heurte brusquement à la dure réalité d'un conflit prolongé et brutal au milieu de l'hiver le plus rigoureux du XXe siècle. Ce récit s'appuie sur les expériences authentiques d'Alberto, membre du 2e bataillon du régiment Esparza, le célèbre bataillon romain. Au fur et à mesure que la guerre progresse, Alberto devient un personnage essentiel, servant de lien fiable avec le commandant et de témoin clé de nombreuses batailles sur le front de Volkhov.