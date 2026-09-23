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Escape Game Seuls

Mélanie Vives, Rémi Prieur

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Annette et Zéphyr, deux enfants que tu viens de rencontrer aimeraient découvrir comment ils sont arrivés dans les Limbes. Ta mission si tu l'acceptes : rejoindre la bibliothèque d'Haumont-les-Eaux, où est conservé l'article de journal qui te permettra d'éclaircir cette affaire. Enigmes, problèmes, messages codés : à toi de jouer ! Pour t'escorter dans cette aventure à travers les Limbes, tu peux compter sur l'expertise et l'habilité de nos 5 héros : Terry, Camille, Dodji, Leila et Yvan.

Par Mélanie Vives, Rémi Prieur
Chez Rue de Sèvres

|

Auteur

Mélanie Vives, Rémi Prieur

Editeur

Rue de Sèvres

Genre

Livres-jeux

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Escape Game Seuls

Mélanie Vives, Rémi Prieur

Paru le 23/09/2026

48 pages

Rue de Sèvres

13,50 €

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Scannez le code barre 9782810213061
9782810213061
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