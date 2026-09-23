L'Enfance des ruines

Berlin, 1932. Folker Kuntz travaille dans une agence publicitaire. Entouré de sa voisine, une danseuse de cabaret dont il est fou amoureux et de sa soeur, une artiste dont l'amant a fui la ségrégation raciale américaine, ils mènent une vie de légèretés. A ses compagnons de folies berlinoises s'ajoute depuis peu un certain Rudy Ganz, jeune homme dont il a sauvé la vie et qu'il apprend à connaître. De discussions de cabaret, en soirées privées du NSDAP, de moments hors du temps dans un atelier de peintre à l'exposition coloniale ; les fondements de la société semblent s'ébranler. L'innommable se presse dans les interstices, la bête immonde est là, rampante... mais pour l'instant, ils dansent. Cette édition en grand format noir et blanc rend hommage au formidable travail de dessinateur de Pascal Rabaté. Elle est également enrichie de 16 pages supplémentaires comprenant un entretien de l'auteur avec le journaliste et historien Xavier Mauduit.