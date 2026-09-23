Créé par Edmond, voyant renommé du XIX ? siècle, ce jeu initiatique fut redécouvert en 1961 par Marcel Belline, qui lui donna son nom. Réputé pour la clarté et la force de ses images au graphisme évocateur, l'Oracle Belline dévoile, à qui sait l'interroger, une richesse symbolique remarquable. Cet ouvrage retrace l'histoire du jeu, présente chacune des 53 cartes et en donne l'interprétation selon les approches divinatoire, évolutive ou psychologique. Il propose également des méthodes de tirage accessibles ainsi que des conseils pour formuler les questions qui ouvrent la voie à des réponses claires et pertinentes. Vous découvrirez également comment l'Oracle Belline, tout en s'inscrivant dans la grande Tradition, se révèle étonnamment moderne et nous invite à dépasser les apparences.