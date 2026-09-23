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#Imaginaire

Bitten

Jordan Stephanie Gray

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Au cours d'une attaque d'une violence inouïe, Vanessa, 17 ans, perd tout : sa meilleure amie, son père, sa vie de lycéenne discrète. Les responsables : une meute de loups-garous sanguinaires. Mordue et emprisonnée, Vanessa se transforme. Désormais louve-garou, elle n'a d'autre choix que de prêter allégeance à la Reine des Loups. Sinon, elle mourra. Vanessa accepte le marché, tout en se jurant de consacrer cette nouvelle vie à venger le meurtre de sa meilleure amie. Mais c'est compter sans le séduisant prince Sinclair, son troublant cousin Calix et sans la reine elle-même, pour qui Vanessa n'est qu'un pion sur l'échiquier de la Cour.

Par Jordan Stephanie Gray
Chez Rageot

|

Auteur

Jordan Stephanie Gray

Editeur

Rageot

Genre

Mondes fantastiques

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Bitten

Jordan Stephanie Gray trad. Anne Delcourt

Paru le 23/09/2026

672 pages

Rageot

21,90 €

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Scannez le code barre 9782700286533
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