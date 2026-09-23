Derniers chemins de vie

"Les soins palliatifs, c'est envelopper d'humanité, d'écoute, de lenteur, ce corps qui s'en va et cette âme qui reste encore un peu" . C'est l'une des pépites que l'on découvrira dans ce recueil de nouvelles consacrées à l'accompagnement palliatif des personnes en phase avancée ou terminale d'un mal incurable. De nombreux essais et enquêtes ont déjà été écrits sur ce sujet, mais ce livre a une autre ambition que celle d'argumenter ou de témoigner, une ambition à la fois plus modeste et plus inspirante : celle de raconter des histoires ou des fragments d'histoire, sans doute basés sur des moments vécus, mais réinvestis par la fiction, revisités par la mise en forme littéraire, transformés par l'exigence d'une écriture "oblique" sinon poétique, toutes instances qui dépassent la trivialité d'un compte-rendu journalistique pour inviter le lecteur à méditer sur notre rencontre, plus ou moins proche, avec "la fin de vie" . Les vingt et un textes réunis dans ce livre ont été présentés et nominés à un concours littéraire organisé par l'association "Solidarité Fin de vie" qui promeut le développement des soins palliatifs et dirigée par Paul-Augustin Deproost, professeur émérite de l'Université catholique de Louvain.