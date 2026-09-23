Nouvelles leçons d'histoire économique

A qui profite l'inflation ? Quel est le taux optimal de l'impôt ? Un pays peut-il s'endetter indéfiniment ? Le progrès technique détruit-il de l'emploi ? Limiter le réchauffement climatique pénalise-t-il la croissance ? A-t-on raison de vouloir se protéger de la concurrence chinoise ? Toutes ces questions se sont déjà posées dans l'histoire économique. Voilà pourquoi il est utile d'aller y voir de plus près, comme nous le propose Jean-Marc Daniel avec ces 10 nouvelles leçons. Aussi savoureuses qu'instructives, regorgeant de portraits insolites - Vauban méditant sur la fiscalité, Newton se ruinant dans la spéculation, etc. -, elles mettent en perspective les missions de l'Etat et de la fiscalité, les mécanismes de la création monétaire, le rôle des banques centrales ou le vieux débat entre le libre-échange et le protectionnisme... A l'issue de ce voyage pédagogique, Jean-Marc Daniel livre quelques recommandations : aux banques centrales, priées de veiller autant à la qualité qu'à la quantité de monnaie ; aux gouvernements, qui doivent cesser de privilégier la consommation sur l'investissement ; à ceux qui cherchent à échapper à l'impôt en se prétendant solidaires et écologistes...