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Nouvelles leçons d'histoire économique

Jean-Marc Daniel, Daniel Jean-marc

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A qui profite l'inflation ? Quel est le taux optimal de l'impôt ? Un pays peut-il s'endetter indéfiniment ? Le progrès technique détruit-il de l'emploi ? Limiter le réchauffement climatique pénalise-t-il la croissance ? A-t-on raison de vouloir se protéger de la concurrence chinoise ? Toutes ces questions se sont déjà posées dans l'histoire économique. Voilà pourquoi il est utile d'aller y voir de plus près, comme nous le propose Jean-Marc Daniel avec ces 10 nouvelles leçons. Aussi savoureuses qu'instructives, regorgeant de portraits insolites - Vauban méditant sur la fiscalité, Newton se ruinant dans la spéculation, etc. -, elles mettent en perspective les missions de l'Etat et de la fiscalité, les mécanismes de la création monétaire, le rôle des banques centrales ou le vieux débat entre le libre-échange et le protectionnisme... A l'issue de ce voyage pédagogique, Jean-Marc Daniel livre quelques recommandations : aux banques centrales, priées de veiller autant à la qualité qu'à la quantité de monnaie ; aux gouvernements, qui doivent cesser de privilégier la consommation sur l'investissement ; à ceux qui cherchent à échapper à l'impôt en se prétendant solidaires et écologistes...

Par Jean-Marc Daniel, Daniel Jean-marc
Chez Editions Odile Jacob

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Auteur

Jean-Marc Daniel, Daniel Jean-marc

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Economie (essai)

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Nouvelles leçons d'histoire économique

Jean-Marc Daniel, Daniel Jean-marc

Paru le 23/09/2026

288 pages

Editions Odile Jacob

10,50 €

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