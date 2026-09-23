La Révolte

La fin d'un récit de moins en moins dystopique ! Europe, 2077, cinquante ans après le premier conflit nucléaire mondial. Un monde en ruine a vu l'avènement d'un nouveau régime autoritaire : " Le Protectorat ", une dictature affirmant la supériorité naturelle des hommes sur les femmes, des forts sur les faibles. Mais depuis un ancien parc d'attractions transformé en forteresse, le clan des Valkyries lutte contre l'oppression, offrant un havre de paix et de résistance à celles qui les rejoignent. C'est là que s'affrontent Sigrid et Kahina, autour de deux visions du monde qui les mèneront à un conflit dont l'enjeu sera l'avenir de ces femmes libres. Alors que le Protectorat va lancer son assaut final sur le Thing défendu par Sigrid et les dernières Valkyries, Kahina et ses nouveaux alliés s'apprêtent à jouer leur va-tout. Mais dans l'ombre, les Cités Libres s'éveillent et avancent leurs pions... Dans un monde au bord du gouffre, quel espoir reste-t-il aux survivants ?