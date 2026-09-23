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La Révolte

Sylvain Runberg, Anna Saveg

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La fin d'un récit de moins en moins dystopique ! Europe, 2077, cinquante ans après le premier conflit nucléaire mondial. Un monde en ruine a vu l'avènement d'un nouveau régime autoritaire : " Le Protectorat ", une dictature affirmant la supériorité naturelle des hommes sur les femmes, des forts sur les faibles. Mais depuis un ancien parc d'attractions transformé en forteresse, le clan des Valkyries lutte contre l'oppression, offrant un havre de paix et de résistance à celles qui les rejoignent. C'est là que s'affrontent Sigrid et Kahina, autour de deux visions du monde qui les mèneront à un conflit dont l'enjeu sera l'avenir de ces femmes libres. Alors que le Protectorat va lancer son assaut final sur le Thing défendu par Sigrid et les dernières Valkyries, Kahina et ses nouveaux alliés s'apprêtent à jouer leur va-tout. Mais dans l'ombre, les Cités Libres s'éveillent et avancent leurs pions... Dans un monde au bord du gouffre, quel espoir reste-t-il aux survivants ?

Par Sylvain Runberg, Anna Saveg
Chez Caurette Editions

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Auteur

Sylvain Runberg, Anna Saveg

Editeur

Caurette Editions

Genre

Science-fiction

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La Révolte

Sylvain Runberg, Anna Saveg

Paru le 23/09/2026

56 pages

Caurette Editions

14,95 €

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