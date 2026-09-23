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#Essais

Naturellement sans stress

Jean-Michel Picard

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Et si le calme n'était pas un don, mais un entraînement ? Dans un monde saturé de sollicitations, ce livre offre une véritable "trousse de secours" pour reprendre les rênes de son équilibre nerveux en quelques minutes par jour. Fruit d'un parcours de résilience de plus de vingt ans, ce livre propose une approche holistique et concrète pour désactiver l'état d'alerte permanent de notre organisme. S'appuyant sur le concept de la neuroplasticité, l'auteur démontre que notre cerveau n'est pas figé : il peut se remodeler pour intégrer des rituels de sérénité durables. L'ouvrage rassemble 25 remèdes naturels - de la respiration cohérente à l'autohypnose, en passant par l'aromathérapie et les soins énergétiques - conçus pour s'adapter à tous les emplois du temps, même les plus chargés.

Par Jean-Michel Picard
Chez Fernand Lanore

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Auteur

Jean-Michel Picard

Editeur

Fernand Lanore

Genre

Gestion du stress

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Naturellement sans stress

Jean-Michel Picard

Paru le 23/09/2026

104 pages

Fernand Lanore

11,00 €

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