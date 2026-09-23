Naturellement sans stress

Et si le calme n'était pas un don, mais un entraînement ? Dans un monde saturé de sollicitations, ce livre offre une véritable "trousse de secours" pour reprendre les rênes de son équilibre nerveux en quelques minutes par jour. Fruit d'un parcours de résilience de plus de vingt ans, ce livre propose une approche holistique et concrète pour désactiver l'état d'alerte permanent de notre organisme. S'appuyant sur le concept de la neuroplasticité, l'auteur démontre que notre cerveau n'est pas figé : il peut se remodeler pour intégrer des rituels de sérénité durables. L'ouvrage rassemble 25 remèdes naturels - de la respiration cohérente à l'autohypnose, en passant par l'aromathérapie et les soins énergétiques - conçus pour s'adapter à tous les emplois du temps, même les plus chargés.